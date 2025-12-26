Ladri in azione la Vigilia di Natale a Qualiano: sorpresi ad arrampicarsi su un balcone

Momenti di paura a Qualiano in via Giuseppe Di Vittorio la sera della Vigilia di Natale, quando alcuni residenti hanno sorpreso dei ladri in azione sul balcone al primo piano della palazzina dirimpetto (dopo essere scesi probabilmente dal terzo, vero obiettivo del raid). Si notano due uomini scavalcare la ringhiera e atterrare sull’asfalto, per poi darsi alla fuga. I due malviventi sono incappucciati e scappano tra le urla dei residenti affacciati alle finestre e ai balconi e tra le auto di passaggio. La scena si consuma durante il cenone.

Le tapparelle dell’abitazione presa di mira al terzo piano sono abbassate, segno che evidentemente i proprietari sono assenti. Non è chiaro se i ladri siano andati via a mani vuote o se invece siano riusciti a portare via qualcosa. Si tratta dell’ennesima segnalazione – questa volta videodocumentata – di furti in appartamento che viaggia sui social in questi giorni di festa. Tutta l’area nord di Napoli è stata funestata da bande specializzate di ladri che hanno saccheggiato villette e abitazioni private tra Quarto, Qualiano e Marano.