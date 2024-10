Ad Aversa, domani 12 ottobre, si terrà un’importante giornata dedicata alla prevenzione della salute. La campagna, dal titolo “La Salute la Tua Priorità”, offre un ampio ventaglio di screening gratuiti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della cura preventiva. A promuoverla la Regione Campania, insieme all’Asl Caserta, Cisl Pensionati e Comune di Aversa.

Gli screening principali includono:

• Prenotazione Mammografia: riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 70 anni non compiuti.

• Esecuzione Pap Test/HPV Test: rivolto alle donne dai 25 ai 65 anni non compiuti.

• Consegna e ritiro Kit Colon Retto: disponibile per uomini e donne tra i 50 e i 70 anni non compiuti.

Coloro che aderiranno agli screening citati potranno usufruire anche di ulteriori controlli, fino alle ore 13:00, tra cui:

• Screening del Melanoma: un massimo di 30 visite disponibili.

• Esame spirometrico per valutare la funzionalità polmonare.

• Prelievo ematico per il controllo tiroideo e per lo screening del carcinoma della prostata.

L’evento, aperto a tutti, sarà accessibile con prenotazione al numero 081.19.721.591, offrendo un’occasione unica per prendersi cura della propria salute in modo tempestivo e gratuito