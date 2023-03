Giugliano/Cesa/Aversa. L’istituto “Il nido d’amore” di Giugliano in Campania, insieme all’istituto “Mille Colori” di Cesa e la scuola “La Favola” di Aversa, insieme per un’iniziativa che ha come tema la solidarietà.

Sabato 18 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso lo stadio comunale di Cesa, gli istituti saranno impegnati in un evento calcistico, i cui protagonisti saranno i generosi papà degli alunni.

Questi ultimi, giocando a calcio, contribuiranno in modo significativo allo scopo ultimo dell’evento: devolvere l’intero ricavato all’ “Associazione Genitori Insieme Onlus”, che si occupa da tempo del sostegno alle famiglie dei bimbi in cura presso l’ospedale Pausilipon di Napoli e sarà presente con uno stand in loco.

Presenti all’iniziativa anche il sindaco di Aversa, Alfonso Golia e il sindaco di Cesa, Vincenzo Guida.

Le direzioni didattiche delle tre scuole in vista dell’evento congiuntamente dichiarano:”Pensiamo che non ci sia modo migliore per un papà di festeggiare un giorno così speciale, divertendosi con il suo bambino, nella totale consapevolezza che gli stia anche trasmettendo uno dei valori più importanti che esistano: la solidarietà – poi continuano – genitori supportati da una rete sociale, che vede protagonisti scuola, istituzioni e famiglie”.

COMUNICATO STAMPA