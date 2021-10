La mozzarella batte il camembert: è il formaggio fresco più venduto in Francia

“Dall’inizio dell’anno, fino all’11 settembre, sono state vendute 29.230 tonnellate di camembert contro le 33.170 tonnellate di mozzarella”, aggiunge l’esperto.

“Mai come oggi le specialità culinarie italiane sono state apprezzate nel mondo, in particolare, in Francia”, sottolinea Le Figaro, secondo cui l’uso dei due formaggi – camembert e mozzarella – non è però lo stesso.

“Il primo è più un formaggio da vassoio mentre il secondo è un formaggio da cucina”, azzarda il presidente della SNFC. Per il giornale, il camembert verrebbe consumato al ristorante o durante pranzi a domicilio più tradizionali mentre la specialità italiana verrebbe usata per “numerosi piatti facili da preparare e più di tendenza”. Collier è comunque preoccupato per l’avvenire: “Negli anni ’80 producevamo in Francia 180.000 tonnellate di camembert di cui una parte veniva esportata, ovvero il doppio di oggi. Con il divieto di ogni riferimento alla Normandia per i camembert pastorizzati, siamo particolarmente preoccupati per il futuro della filiera”.