Distese di mele annurca nelle campagne dell’area nord. E’questo il periodo in cui il frutto tipico giuglianese viene messo a terra, esposto al sole e girato sino ad ottenere il suo tradizionale colorito. Siamo stati nell’azienda agricola Tor Dei di Giugliano per scoprire i segreti di un frutto antico e tra i più amati al mondo.

La mela annurca affonda le radici in un passato lontano.

Il frutto non è solo dolce e apprezzato per il suo sapore, ma sopratutto per sue proprietà nutritive.

Non tutte le mele sono uguali e ognuna ha le proprie peculiarità.