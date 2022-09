Non usa mezze misure la mamma di Giorgia Meloni. Anna Paratore, raggiunta da Repubblica, rilascia un’intervista infuocata in cui auspica subito l’abolizione del reddito di cittadinanza e l’introduzione di una misura che aiuti davvero disabili e categorie fragili.

La mamma di Giorgia Meloni: “Cancellare subito il reddito di cittadinanza”

La Paratore liquida subito come “baggianate” chi accusa la figlia di essere la leader di un movimento di ispirazione fascista. “I titoli del giornali stranieri sul pericolo neofascista? Tutte baggianate”. Poi indica una priorità importante nella prossima agenda di Governo: “Togliere subito il reddito di cittadinanza ai diciottenni. Quei soldi devono essere dati agli invalidi e ai malati, a chi ne ha bisogno davvero“. Per la madre della leader di Fratelli d’Italia, il reddito “è la vergogna data ai 18enni, che rendono i soldi per stare a casa e giocare ai videogiochi”.

Dopo la stoccata ai percettori, Anna Paratore riserva però parole emozionati per la figlia. “Sono contenta come qualsiasi madre che gioisce se i figli sono contenti di quello che fanno – spiega a Repubblica -. Ci siamo sentite al telefono le ho fatto i complimenti. Niente di più“. Sull’ipotesi che Giorgia possa essere la prima donna presidente del Consiglio dei ministri, non si sbilancia: “Aspettiamo e vediamo come evolve lo scenario. Noi in famiglia siamo abituati a essere cauti, vediamo come va a finire. Certo sono contenta. Giorgia ha fatto tutto da sola”.