I risultati del ventunesimo turno del girone c di serie C. Frena ancora la Juve Stabia ma evita la sconfitta ad Avellino, cade in casa la Casertana con il Messina, vittorie per Benevento, Sorrento e Giugliano.

I risultati del 21° Turno

Archiviato anche il Ventunesimo turno con la Juve Stabia che riesce ad evitare la sconfitta all’ultimo secondo nel derby campano con l’Avellino e a tenere ancora a distanza le inseguitrici, al Partenio finisce 2-2. Caduta casalinga per la Casertana che al Pinto cade 0-2 contro il Messina sotto i colpi di Emmausso. Pareggio nello scontro Play off tra Taranto e Picerno, Murano risponde alla rete di Romano. Poker esterno del Crotone che passa agevolemente con una Turris sempre più in difficoltà. Secondo successo consecutivo per il Benevento che batte a domicilio la Virtus Francavilla 1-2 decide Simonetti all’ultimo secondo. Colpo esterno anche per il Sorrento che sbanca Cerignola e si rilancia per un piazzamento Play off. Al Massimino il Catania liquida agevolemente un Brindisi in caduta libera, 4-0 per gli etnei. Vittoria importante anche del Giugliano che dopo 3 ko consecutivi batte il Foggia 4-1 e rilancia la propria canditatura ai play off. Inoltre successo del Potenza che batte 2-0 il Latina al Viviani. In zona salvezza vittoria fondamentale per il Monterosi Tuscia che si aggiudica 2-1 lo scontro salvezza con Il Monopoli e aggancia il Brindisi all’ultimo posto.

La Classifica

Juve Stabia 44, Casertana 38, Avellino 38, Picerno 38, Crotone 38, Taranto 37, Benevento 36, Audace Cerignola 31, Sorrento 29, Potenza, Giugliano 28, Catania 28, Latina 25, Foggia 25, Messina 22, Turris 20