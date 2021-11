Torna in auge il tradimento in Italia. Il noto portale Incontri-ExtraConiugali.com ha stilato la classifica delle regioni e città italiane con il più alto tasso di scappatelle extraconiugali, soffermandosi anche sui singoli quartieri.

Infedeltà, Campania al secondo posto

Gli analisti del sito di incontri hanno dimostrato che la maggior parte dei fedifraghi si concentra in Lombardia. Nella regione settentrionale 7,5 uomini e 7,2 donne su 10 sono disposti a tradire il\la partner. Al secondo posto, invece, c’è la Campania. Qui sono 7,4 gli uomini e 7,1 le donne su 10 che vanno alla ricerca di nuove avventure amorose. A completare il podio c’è il Lazio, con 7,2 uomini e 6,9 donne su 10 che sono propensi a tradire il\la coniuge o il\la proprio\a compagno\a.

La città dove si tradisce di più

Roma caput corna. E’ proprio la Capitale la città in cui si registra il più alto tasso di tradimento, che raggiunge quota 78%. Napoli, invece, conquista il secondo posto con il 77%.

Soffermandoci sulla città di Napoli, sono ben tre i quartieri in cui si è poco fedeli al partner. Al primo posto c’è il Vomero, con una propensione al tradimento al 90%. Il quartiere collinare è seguito da Posillipo, che ottiene l’86%, e infine dal quartiere Chiaia, che si posiziona terzo classificato con il 78%.

Perché si tradisce?

Oltre alla classica crisi di coppia e al desiderio di scoprire passioni nuove e vivere emozioni forti, c’è un altro motivo, secondo Alex Fantini fondatore del sito di incontri, che spinge gli italiani a tradire: il vaccino.

No, non è un effetto sortito dalle dosi anti-covid. La propensione al tradimento sarebbe in qualche modo legata alla sicurezza dei vaccini. “Grazie al vaccino – commenta Alex Fantini – ci si sente sempre più sicuri ad incontrare una nuova ‘misstress’ o un nuovo ‘latin lover’. Certo è che grazie a portali come il nostro, uomini di tutte le età riescono – davanti alla tastiera – a battere tutte le loro timidezze, trasformandosi in ‘poeti romantici e sensuali’ oppure in ‘seduttori implacabili’ attraverso le nostre chat sul web o sull’app. Ed anche le donne infedeli si sentono a loro agio, tant’è che oggi tradiscono anche le Cougar”.