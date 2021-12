La Casa di Carta, volume 2, esce il 3 dicembre 2021 su Netflix. Ideata da Alex Pina, la seconda parte della serie tv spagnola conterrà gli ultimi episodi che porteranno alla conclusione una delle storie più amate di sempre.

La Casa di Carta 5, volume 2: a che ora esce e anticipazioni

La seconda e ultima parte della quinta stagione sarà disponibile già dalle ore 9 di venerdì 3 dicembre. Netflix ha già rivelato i titoli degli ultimi cinque episodi. Ecco quali sono:

Episodio 5×06 – Válvulas de escape/Escape valve (Valvole di scarico)

Episodio 5×07 – Ciencia Ilusionada/Wishful Thinking (Scienza illusoria)

Episodio 5×08 – La Teorìa de la Elegancia/The Theory of Elegance (La teoria dell’eleganza)

Episodio 5×09 – Lo que se habla en la cama/Pillow Talk (Quello di cui si parla a letto)

Episodio 5×10 – Una Tradición Familiar/A Family Tradition (Una tradizione di famiglia)

Spin-off de La casa di carta su Berlino

Ieri sera, in occasione del grande evento celebrativo La Casa de Papel: El Legado tenutosi a Madrid e mandato in streaming in tutto il mondo, è stata annunciata una nuova serie dedicata proprio a Berlino.

Per ora non possiamo sapere come sarà, anche perché il personaggio di Berlino muore nella seconda stagione della seria Netflix, tornando solo in diversi flashback nelle stagioni successive.

Tra gli altri personaggi che dovrebbero tornare nello spin-off ci sarà anche Rafael (Patrick Criado), il figlio di Berlino presentato al pubblico nei primi episodi della Parte 5 della serie. Lo spin-off su Berlino de La casa di carta debutterà su Netflix nel 2023.