L’Italia continua a invecchiare: se nel 2021 l’età media era di 46,2 anni, nel 2022 è salita a 46,4 anni. È quanto il dato che emerge dall’ultimo rapporto dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) sulla popolazione residente. Pur seguendo questo trend, la Campania conserva il titolo di regione più “giovane” con un’età media di 43,9 anni (rispetto a 43,6 nel 2021). La Liguria, invece, si conferma come la regione più “anziana” registrando un’età media di 49,5 anni.

A livello comunale, Orta di Atella (Caserta) spicca come il Comune più “giovane” del Paese, con un’età media di 36,9 anni, mentre Ribordone (TO) si distingue per l’età media più alta, attestandosi a 65,5 anni.

In Campania l’indice di vecchiaia più basso

L’indice di vecchiaia, che misura il rapporto tra le persone di 65 anni e più e i giovani di 0-14 anni, continua a crescere, passando dal 187,6% del 2021 al 193,1% nel 2022. La Campania e il Trentino-Alto Adige mostrano valori più bassi (rispettivamente 148,6% e 150,8%), mentre la Liguria presenta il valore più alto, raggiungendo il 270,8%.