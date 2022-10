“Sono moralmente distrutto. Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui l’azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artista, mi ha ridotto”. Così, in una nota, Memo Remigi dopo la vicenda che lo vede colpevole di aver toccato il fondoschiena – senza alcuna autorizzazione – di Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, mentre erano iin onda a “Oggi è un altro Giorno”, programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Memo Remigi torna a parlare: “Sono moralmente distrutto”

“Il provvedimento, con il quale sono stato espulso da un programma a cui stavo dando la collaborazione più convinta ed entusiastica – continua Remigi -, mi pare ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna inflittami, senza neppure aver sentito le mie ragioni e considerato le mie scuse. Mi rasserenano tuttavia le centinaia di messaggi di stima e di solidarietà espressi a mio favore anche da persone interne all’azienda. Ora ho bisogno di riposo, di silenzio e di cure, sperando di riprendere le mie forze e la mia tranquillità. Ho, comunque, dato mandato all’Avv. Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista”.

Il post di Jessica Morlacchi

Dopo le dichiarzioni del cantante meneghino susseguitesi in queti giorni, Jessica Morlacchi ha rotto il silenzio pubblicando, sui canali social, un lungo post in cui racconta che cosa è successo. “Vivo una situazione di tale dispiacere e disagio che ho deciso di dire la mia sulle conseguenze di quel video che ora mi sottopone a una pressione mediatica che non auguro a nessuno – ha scritto la cantante-. Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile. Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l’ha mai autorizzato ad allungare le mani. Ora, forse per età, formazione ed esperienza sostiene che quel gesto era solo uno scherzo: mi auguro che finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente ed offensivo. Anche a 84 anni si può imparare dagli errori della vita”.