Jennifer Lopez è tornata in Costiera Amalfitana per una vacanza di lusso, come previsto. Tuttavia, chi sperava di vederla insieme a Ben Affleck rimarrà deluso: l’attore non era con lei. La crisi tra i due sembra ormai certa. Le foto pubblicate sul settimanale Chi mostrano la pop star rilassarsi nei luoghi che ama, dove meno di un anno fa era con il suo allora nuovo marito.

Settimana di relax in Costiera per Jennifer Lopez

JLo ha soggiornato nella lussuosa Villa Treville a Positano, circondata dai suoi amici più cari. Ha trascorso giornate in barca visitando Sorrento, Capri, Praiano e Nerano. Immancabile la tappa al rinomato ristorante Lo Scoglio, dove è stata vista godersi un pranzo delizioso, accompagnato da vino.

Look mozzafiato

Durante la vacanza, Jennifer ha sfoggiato una serie di outfit eleganti, tra costumi scollati e abiti da mare, sottolineando la sua forma impeccabile. Gli accessori di classe hanno completato il suo look da diva.

Crisi con Ben Affleck

Le immagini e le voci di una crisi con Ben Affleck sono sempre più insistenti. Le indiscrezioni suggeriscono che JLo abbia annullato il tour mondiale non per stare vicino alla famiglia, ma per la scarsa vendita di biglietti. La sua assenza dagli eventi recenti come il Met Gala e le presentazioni del film Atlas ha alimentato i rumors sulla fine del matrimonio. Tuttavia, non ci sono stati ancora annunci ufficiali.