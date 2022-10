Sarebbe già finito l’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Circolano voci circa una possibile crisi della coppia, che vivrebbe addirittura separata da tempo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck vicini alla separazione: i motivi della crisi

Solo poche settimane fa, i due si mostravano innamorati come non mai. La loro recentissima luna di miele si è svolta in Europa, in particolare tra la Francia e l’Italia. JLo e Ben Affleck sono stati perfino immortalati mano nella mano in via Montenapoleone durante una passeggiata nel quadrilatero della moda, eppure da allora qualcosa di grave è accaduto all’interno della coppia.

Al momento, però, non vi sono certezze in merito alla crisi e finora si tratta solo di ipotesi e supposizioni, ma gli indizi sarebbero tanti. “Sono tornati alla realtà dopo la luna di miele e la vita quotidiana li ha colpiti duramente. La coppia non smette mai di litigare. Prima del matrimonio Jennifer ha messo in scena un’esibizione da Oscar fingendo di essere perfetta e molto rilassata. Ben era accecato dall’amore ma non si rendeva conto in che guaio si stesse cacciando”, ha detto un insider al sito Onlyradar.

Ma la crisi non sarebbe generata solamente dalle continue liti, perché Jennifer Lopez avrebbe sofferto anche per le bugie e le promesse non mantenute da parte del merito. Prima del matrimonio, infatti, si dice che Affleck abbia promesso di impegnarsi a smettere di fumare. Ma le cose sono andate diversamente, visto che di recente è stato beccato mentre fumava e beveva una bibita per le strade di Santa Monica. Oltre al fumo, però, la Lopez sarebbe molto infastidita anche da due altri vizi del marito: festini e gioco d’azzardo. Questa serie di elementi ha contribuito ad aprire la crisi nella coppia, che ora sarebbe giunta a una quasi rottura.