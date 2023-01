“Grazie Dio e grazie a tutti quanti voi per il sostegno, il mio leone il mio unico amore la mia forza più grossa ha superato la prova più grande che la vita ci ha riservato finora“. Sono le parole di Ivan Granatino, cantante neomelodico riferendosi a un intervento chirurgico che ha dovuto subito la moglie, Maria D’amelio.

Operazione moglie Ivan Granatino

Nel pomeriggio il cantante napoletano ha pubblicato sui social un post in cui fa sapere che tutto è andato per il meglio, ringraziando i medici. A corredo del post una foto delle mani di entrambi che si stringono. “Grazie a mia moglie che ha lottato per l’ennesima volta ed ha superato l’intervento più delicato della nostra vita – ha scritto Granatino -. Ti amo amore mio grazie di esistere senza di te non avrebbe senso questa vita” si legge sui social.

Non è chiaro che tipo di intervento abbia subito la donna che già nei giorni precedenti aveva pubblicato e ricondiviso storie in cui le facevano l’in bocca al lupo per quanto avrebbe dovuto affrontare.