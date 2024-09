Sei feriti, di cui uno grave: è il primo bilancio del grave incidente che si è verificato questa mattina, giovedì 26 settembre, sull’isola di Ischia. A scontrarsi frontalmente un furgone Piaggio e un autobus dell’Eav in via Michele Mazzella, in zona Pilastri, lungo le strade che Ischia Porto conducono a Barano.

Ischia, incidente frontale tra bus Eav e furgone: sei feriti, uno in gravi condizioni

Violento l’impatto: la cabina del furgone si è accartocciata e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno liberato. A riportare le conseguenze più serie è proprio l’autista del furgone, un giovane di 20 anni: i sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Rizzoli, dove versa in gravi condizioni. È stato anche sottoposto a un intervento chirurgico.

Nello scontro frontale sono rimaste ferite anche cinque persone che, in sul frangente, erano a bordo del bus, compreso anche l’autista. Anche loro sono stati trasportati al nosocomio isolano. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul luogo del sinistro stradale sono intervenute le forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Anche se, pare, che il furgone abbia invaso la corsia di marcia opposta, scontrandosi così l’autobus.