Lorenzo Insigne è negativo al Covid: oggi il capitano azzurro si è sottoposto al tampone attestando la fine della quarantena obbligatoria. Dunque il talento di Frattamaggiore sarà disponibile per la sfida con la Juve in programma il prossimo 6 gennaio anche se l’Asl sta monitorano costantemente la situazione a causa dell’esplosione dei contagi in Campania e della diffusione sempre più capillare della variante Omicron. Oltre al fatto che i rientri dei giocatori dalle festività natalizie rappresenteranno l’ennesimo punto interrogativo di questa questione.

Tutti i dubbi su Lorenzo Insigne

Saranno tutti negativi ai tamponi? Oppure produrranno un nuovo focolaio in casa Napoli? Del resto a tenere banco in città c’è un’altra vicenda spinosa: il futuro di Insigne. Il numero 24 è ad un passo al trasferimento in Canada e tutto fa pensare che, essendo con la testa già altrove, possa regalare a Spalletti una prestazione opaca e senza motivazioni. Ai posteri l’ardua sentenza.