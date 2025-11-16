Inseguimento da film tra Trentola e Parente con i carabinieri: fermati in due, in auto borse firmate

Una mattinata come tante si è trasformata, in pochi istanti, in una scena da film lungo le strade di Trentola Ducenta e Parete. È accaduto ieri, 15 novembre 2025, quando i Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato una Fiat 500X con due giovani a bordo che, alla vista della pattuglia, hanno improvvisamente accelerato, tentando di far perdere le proprie tracce.

Il veicolo – risultato poi essere una vettura a noleggio presso una società del napoletano – si è lanciato in una corsa spericolata tra le vie cittadine.

La fuga è terminata in via Romaniello, nel comune limitrofo di Parete, dove l’auto è stata infine bloccata in sicurezza. Una volta fermati, i due occupanti – identificati come V.P., 18 anni, residente a Caivano, e X.B., 22 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere – sono stati sottoposti ai controlli di rito.

La perquisizione dell’abitacolo ha portato al rinvenimento di due borse nuove, riconducibili a un noto marchio di moda. I giovani non hanno saputo fornire alcuna spiegazione credibile sulla provenienza degli articoli, che sono stati sequestrati dai Carabinieri come materiale sospetto di ricettazione e posti a disposizione dell’Ufficio Corpi di Reato.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che il 18enne alla guida era sprovvisto di patente: per lui è scattata la sanzione prevista dall’articolo 116 del Codice della Strada. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, in concorso.