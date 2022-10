Tragedia sfiorata a San Giuseppe Vesuviano. Due donne, mamma e figlia, rispettivamente di 53 e 35 anni, erano a bordo dell’auto quando hanno contattato i Carabinieri della locale stazione perché un uomo le stava inseguendo con un’altra macchina.

San Giuseppe Vesuviano, insegue e sperona con l’auto moglie e figlia

Il folle inseguimento è terminato in via Lavinaio, quando il conducente dell’auto, un 64enne, ha speronato l’auto delle due donne e le ha costrette ad accostare. Entrambe sono state costrette scendere dal veicolo per poi essere picchiate da quello che era il marito e padre delle due vittime.

Sul posto fortunatamente sono giunti tempestivamente i carabinieri contattati poco prima. I militari dell’Arma hanno evitato che l’aggressione finisse in tragedia. L’aggressore è stato bloccato e arrestato. Le vittime se la sono cavata e solo la 35enne ha subìto una leggera escoriazione alla mano destra. La donna aveva già denunciato il marito per le violenze e le vessazioni subite in precedenza.

