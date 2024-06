Scatta la settimana di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, da oggi ogni momento potrà essere quello giusto per il famoso tweet che annuncia l’ufficialità dell’allenatore salentino sulla panchina azzurra.

Conte-Napoli, ci siamo

Ieri sera Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia dopo la vacanza a Ibiza con la famiglia: è atterrato a Capodichino, poi si è subito messo in viaggio verso Roma, dove stamattina si chiuderà nei suoi uffici alla FilmAuro per accelerare i tempi e poter dare al Napoli il suo nuovo allenatore per fondare la rinascita azzurra. Conte è voglioso di ritornare in pista dopo un anno ai box ed anche le sue pretese si sono abbassate per accettare subito la stimolante sfida di rianimare un popolo profondamente deluso dopo la fallimentare stagione.

Ma che Napoli si appresta a trovare Conte?

Tra casi interni e incertezze di mercato, passando per la mancata conquista di un posto nelle coppe europee, ciò che attende il salentino non è di semplice lettura. Da valutare quali saranno le idee dell’allenatore ex Juventus.