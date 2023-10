Per la delicata sfida di questa sera contro l’Inghilterra Spalletti sembra voler puntare su una squadra decisamente più fisica, con l’inserimento dei due giocatori che maggiormente conoscono la Premier, Udogie e Scamacca, l’esperienza di Acerbi in difesa e i centimetri di Cristante in mezzo. Frattesi torna titolare, attenzione alla sorpresa El Shaarawy in avanti. Intanto sono stati diramati i numeri di maglia (tra parentesi): Biraghi è l’escluso, va in tribuna.

Le ultime prima del fischio iniziale

– Oltre a Tonali e Zaniolo travolti dallo scandalo scommesse, Spalletti deve ancora fare a meno degli altri indisponibili Pellegrini, Zaccagni, Chiesa, Immobile e Retegui. Quest’ultimo era andato a segno nella sfida vinta 2-1 dagli inglesi (gol di Rice a Kane su rigore) lo scorso marzo a Napoli. Rispetto all’undici iniziale schierato sabato sera a Bari, il ct azzurro conferma solo Donnarumma, Barella e Berardi.

Dall’altra parte Southgate fa partire dalla panchina Grealish e lascia in tribuna il milanista Tomori.

PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford. CT Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. CT: Spalletti.