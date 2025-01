Ingerisce droga a casa dei nonni: bimbo di un anno ricoverato al Santobono di Napoli

Un bambino di un anno è finito in ospedale dopo aver ingerito droga. È accaduto ieri sera a Boscoreale, in provincia di Napoli. Il piccolo si sarebbe trovato a casa dei nonni quando ha accusato un malore. Subito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, il bambino è stato sottoposto agli accertamenti del caso, in base ai quali la forte intossicazione sarebbe stata dovuta all’ingestione della sostanza stupefacente. Hashish, per l’esattezza.

Il piccolo è attualmente ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato trasferito. Non è in pericolo di vita. Subito è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine, che stanno provando a capire se la droga ingerita inavvertitamente dal minore sia nelle disponibilità dei familiari e se sia rimasta incustodita.