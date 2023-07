Non ce l’ha fatta Francesca Calandriello, 27 anni, incinta al nono mese di gravidanza, rimasta coinvolta in un incidente a Sant’Arsenio, in provincia di Salerno. La donna, purtroppo, ha perso anche la bimba che portava in grembo.

Incidente nel Salernitano, Francesca muore a 27 anni: era incinta al nono mese

Lo schianto che ha spezzato due vite si è verificato nel pomeriggio di ieri, 12 luglio, nei pressi dello stadio comunale, lungo viale Dello Sport.

La giovane era alla guida di una Fiat 500 quando, intorno alle 19, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un pulmino a nove posti di proprietà di una società sportiva della zona.

L’impatto è stato molto violento tra i due veicoli. Francesca Calandriello è apparsa subito in condizioni molto gravi ed è stata trasportata in eliambulanza al Ruggi d’Aragona di Salerno. I medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma la 27enne è deceduta poche ore dopo. E con lei anche la bimba che portava in grembo e che sarebbe nata tra pochi giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Gli investigatori hanno ascoltato diversi testimoni ed è stata raccolta la versione del conducente del furgonato, che nel sinistro è rimasto illeso.