Ieri sera, un incidente in un parco giochi di San Sebastiano al Vesuvio ha causato momenti di paura e preoccupazione. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti prontamente in via Falconi, dove si è verificato un problema tecnico su una delle giostre presenti nel parco.

Cabine della giostra precipitano al suolo: tre bimbi feriti a San Sebastiano al Vesuvio

Secondo le prime ricostruzioni, i pistoni della giostra denominata “Mini Volo di Rondine,” con cabine a forma di mongolfiere, avrebbero improvvisamente ceduto, facendo precipitare le cabine verso il suolo. L’impatto ha provocato il ferimento di tre bambini, due di 4 anni e uno di 7 anni.

I piccoli feriti sono stati immediatamente trasportati all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono stati visitati e dimessi con prognosi che variano tra i 3 e i 5 giorni.

A seguito dell’incidente, la giostra è stata posta sotto sequestro dalle autorità, e sono in corso le indagini per chiarire le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità.