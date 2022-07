Ha dovuto arrendersi dopo due settimane di agonia. Miriam Di Bernardo, la giovane di 30 anni di Camigliano ha pagato con la vita l’incidente avvenuto sull’Appia, a Pastorano, in provincia di Caserta. Ricoverata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, è deceduta ieri sera per le gravi ferite riportate.

Incidente sull’Appia, Miriam di Bernardo muore a 30 anni

La ragazza, lo scorso 20 giugno, viaggiava in auto insieme al fidanzato, Dario, quando rimase coinvolta in un incidente. Trasportata all’ospedale del capoluogo, è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici in questi giorni ma alla fine è spirata nonostante gli interventi del personale medico di tenerla in vita. Per due settimane le comunità di Camigliano e Pignataro Maggiore hanno pregato per lei. Alla richiesta di sangue, un autentico pellegrinaggio di donatori si mobilitò verso l’ospedale di Caserta. Ieri la drammatica notizia: in serata Miriam si è spenta per sempre, gettando due comunità nel dolore e nello sconforto.

Il decesso è avvenuto nell’ultimo giorno della festa di San Giorgio, patrono di Pignataro Maggiore dove la ragazza lavorava presso il “Gatto Nero”, wine bar che gestiva con la sorella. L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sul corpo della ragazza. Intanto sono centinaia i messaggi di cordoglio di amici e paesani in attesa di conoscere la data dei funerali: “Un’altra vita spezzata a metà, avevi ancora tanto da vivere. Abbiamo trascorso tutta l’infanzia e metà adolescenza insieme – scrive un’amica -, eri la mia compagna di banco, la mia migliore amica all’epoca delle scuole. Ne abbiamo vissute tante insieme, tu sempre lì col sorriso, abbiamo tutti pregato per te ma il cielo ha voluto che brillasse un’altra stella in più. Dai tanta forza alla tua famiglia perché sarà tutto veramente difficile. R.I.P. angelo bello”.