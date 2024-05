Momenti di paura questa mattina a Giugliano, tra via Vittorio Veneto e via Dante Alighieri, dove un autocompattore della nettezza urbana si è scontrato con l’impalcatura a bilancia di un’abitazione, provocandone il crollo. L’incidente è avvenuto all’alba, tra le 4 e le 5 del mattino.

Giugliano, autocompattatore urta contro impalcatura e la fa crollare

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara. Il crollo ha generato un forte boato, svegliando diversi residenti. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, il veicolo della Tecnoservice, impegnato nel servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”, avrebbe urtato accidentalmente il pilone del ponteggio. La struttura reticolare è crollata, colpendo il mezzo della nettezza urbana e alcune parti metaliche hanno invaso sia i marciapiedi laterali sia la corsia.

Fortunatamente, sembra non ci siano feriti. Il conducente che era a bordo dell’autocompattatore è riuscito a uscire dal veicolo attraverso la porta lato passeggero. Sta bene. È stato trasportato all’ospedale “San Giuliano” per essere sottoposto agli esami tossicologici, come da prassi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno messo in sicurezza l’arteria stradale e avviato le indagini per capire cosa è successo.

In questo momento, su via Vittorio Veneto si procede contro senso e inevitabilmente, a causa dell’incidente, ci sono ripercussioni sul traffico. I caschi bianchi hanno anche interdetto l’acceso ai veicoli in via Roma.