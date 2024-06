Si chiamava Naike Nusher la 18enne morto questa notte in un incidente avvenuto a Casal Di Principe. La tragedia si è consumata poco dopo le due.

Incidente a Casal di Principe, muore 18enne

La giovane viaggiava insieme a due amiche lungo corso Umberto, in direzione Villa Literno. Per ragioni ancora da accertare, la conducente ha perso il controllo del mezzo, ha impattato contro il marciapiede per poi ribaltarsi e schiantarsi contro il muro di un’abitazione all’altezza della palestra Pump.

Per la 18enne non c’è stato niente da fare: sarebbe morta sul colpo. Le altre due donne a bordo della vettura, entrambe 34enni, R.M. e A.C., sono state trasportate negli ospedali di Aversa e Castel Volturno in condizioni molto serie. Sono stati i residenti, richiamati dal rumore dell’impatto, ad allertare i soccorsi.