Inchieste su amministrazione a Giugliano, Micillo (M5S): “Attendere sviluppi prima di dimissioni”

Il Movimento 5 stelle è stato tra i fautori dell’amministrazione Pirozzi a Giugliano. E’ nel comune della terza città della Campania che è stato messo in piedi il laboratorio Pd-5 stelle nel 2020. Oggi, alla luce delle varie inchieste che colpiscono proprio l’amministrazione e vedono indagati diversi esponenti dell’assise, il Movimento sino ad oggi non ha commentato i fatti. Silenzio sia per l’indagine che colpisce anche un consigliere pentastellato sia per le altre che toccano l’amministrazione. Il coordinatore regionale Salvatore Micillo fa valere una posizione garantista.