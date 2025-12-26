Tragedia nella notte tra il 24 e il 25 dicembre a Caivano, dove un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione ha causato la morte dell’uomo che si trovava nell’appartamento. Le circostanze del rogo restano ancora da chiarire.

Incendio in casa a Caivano la notte di Natale: morto un uomo

Le fiamme si sarebbero sviluppate in un alloggio situato nella zona di Pascarola, frazione del comune a nord di Napoli. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei vigili del fuoco del Comando di Napoli, affiancati dai carabinieri della Compagnia di Caivano e da un’ambulanza del 118 dell’ASL Napoli.

Una volta domato l’incendio ed entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo della vittima, purtroppo già privo di vita. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso: l’uomo sarebbe morto carbonizzato.

Fiamme in un appartamento di via Pisani

L’intervento dei soccorsi è avvenuto in via Pisani, al civico 24, dove l’incendio era ancora in atto al momento dell’arrivo delle squadre di emergenza. All’interno dei locali è stato trovato il cadavere di un uomo, presumibilmente di origine extracomunitaria, la cui identità non è stata ancora accertata.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio sono proseguite per diverse ore, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i primi rilievi per comprendere l’origine del rogo.

Indagini in corso: disposto il sequestro

La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, disponendo il sequestro dell’appartamento e della salma. Il corpo è stato trasferito in obitorio e potrebbe essere sottoposto ad autopsia nei prossimi giorni.

Le indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Caivano, mirano a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella ritenuta al momento più probabile è un cortocircuito dell’impianto elettrico, che farebbe pensare a un drammatico incidente domestico.