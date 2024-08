Intorno all’ora di pranzo, l’aria diventa irrespirabile a causa del fumo che torna a salire dal Vesuvio. Ancora una volta, il versante di Torre del Greco è in fiamme, con il fuoco che si è propagato rapidamente verso Trecase.

Incendi in Campania: Vesuvio in fiamme e allarme in Irpinia e Vallo di Diano

Le fiamme hanno iniziato a divampare nei pressi di via Montagnelle, costringendo all’intervento cinque squadre dei vigili del fuoco e portando all’evacuazione di due abitazioni per motivi di sicurezza. Un canadair è arrivato dopo circa tre ore per aiutare nelle operazioni di spegnimento dall’alto.

L’emergenza incendi si estende a tutta la Campania, dove i roghi estivi sono ormai una triste costante. In Irpinia, un vasto incendio ha colpito le pendici di Montevergine, tra Mercogliano e Ospedaletto, spaventando i residenti che sono stati costretti a lasciare temporaneamente le loro case. Dopo una notte di paura, la situazione è statan tornata alla normalità.

Nel Vallo di Diano, a Sala Consilina, tre focolai sono attivi in località San Raffaele. Nonostante non sia stato necessario evacuare gli appartamenti, decine di ettari di bosco sono andati in fumo nelle ultime 48 ore.

Anche la macchia mediterranea delle colline di Bellona, Vitulazio e Camigliano, così come la montagna di San Felice a Cancello in provincia di Caserta, sono state colpite da incendi. Fortunatamente, gli interventi dei soccorritori hanno evitato danni alle strutture, ma l’allerta resta alta in tutta la regione.