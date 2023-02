Campi di Padel e di calcetto per il nuovo volto del Green Club, un luogo in cui sport, benessere e divertimenti s’incontrano a servizio di tutti. Taglio del nastro per il nuovo progetto che promette di essere un punto di riferimento di tutta l’aria nord.

Un luogo in continua evoluzione e pronto a rinnovarsi di giorno in giorno per offrire servizi sempre più perforati per chi ama lo sport e non solo.