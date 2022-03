Ilona Staller, all’anagrafe Elena Anna Staller, nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina, è un’ex attrice pornografica, cantante, politica ed ex conduttrice radiofonica ungherese naturalizzata italiana. E’ tra i partecipanti alla prossima edizione dell’Isola dei famosi.

Ilona Staller: chi è, età, origini

Ilona Staller è nata a Budapest in Ungheria il 26 novembre 1951, sotto il segno del Sagittario. Il suo vero nome all’anagrafe è Elena Anna Staller: frequenta per breve tempo l’università di Archeologia per poi cominciare a muovere i primi passi nel mondo della moda.

Posa per un’agenzia fotografica di Budapest, la “Mti”, che gestisce le migliori cinquanta modelle ungheresi e viene subito notata per la straordinaria quanto accattivante bellezza. Non ancora ventenne, viene incoronata Miss Ungheria.

Ilona Staller: carriera, politica

Nel 1974, Ilona Staller decide di abbandonare il proprio paese per trasferirsi in Italia. L’obiettivo è quello di affermarsi come fotomodella, fin quando il suo percorso prende una svolta differente, quando incontra Riccardo Schicchi, autore, produttore e regista di film pornografici, vero guru del settore.

Con lui, conduce inizialmente “Voulez-vous coucher avec moi” un programma notturno dell’emittente radiofonica Radioluna: qui nasce l’appellativo di Cicciolina, in quando la ragazza aveva l’abitudine di chiamare i suoi interlocutori radiofonici con il termine di “cicciolini”: sarà Maurizio Costanzo il primo a rovesciare su di lei questo nominativo, che le resterà poi per tutta la vita.

Cicciolina conquista le copertine di tutti i giornali e inizia la sua carriera cinematografica, realizzando Telefono rosso con Schicchi, film spinto che ottiene un record di incassi. Diventerà in breve una vera regina del porno, lavorando con gli artisti più conosciuti dei suoi tempi.

Nel 1987, viene candidata nel partito radicale di Marco Pannella alle elezioni parlamentari, riuscendo ad ottenere 22.000 preferenze, seconda solo al leader radicale, venendo pertanto eletta.

Nel gennaio del 2002, Cicciolina si è buttata nuovamente nell’agone politico, presentandosi come indipendente nelle elezioni parlamentari ungheresi per il seggio di Kobanya-Kispest, uno dei quartieri proletari di Budapest. I cittadini non hanno appoggiato l’iniziativa, bocciandola alle elezioni.

Ilona Staller: Isola dei famosi

Nel 2022, è tra i partecipanti a L’isola dei famosi, reality in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Ilona si appresta a vivere un’esperienza del tutto nuova, dovendo sopravvivere e combattere la fame insieme agli altri naufraghi nel cast.

Ilona Staller: marito, figlio

In merito alla vita privata, Ilona è stata sposata con Jeff Koons, artista americano che dedica un’opera d’arte all’attrice, ne diventa amico e nel giugno del 1991 convola a nozze con lei. Dal matrimonio nasce un figlio, Ludwig.

La storia tra i due termina nel 1994: non appena il legame tra i due coniugi si esaurisce, Ludwig viene conteso con tentativi di rapimento, liti, fughe e botte.

Ilona Staller inizia una lunga battaglia legale: inizialmente, viene privata del figlio, nel 1995, per poi riacquisirne la custodia con l’ultima sentenza della Corte costituzionale, nel 1998.

Ilona Staller: libri

Ilona ha scritto anche alcuni libri: Le confessioni erotiche di Cicciolina, nel 1988, Memorie. Racconto fotografico di un mito, nel 2002, e Per amore e per forza: l’autobiografia di Cicciolina, nel 2007.