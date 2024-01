Giugliano. A lezione di legalità col procuratore Gratteri. Il capo dei pm napoletani ha incontrato gli studenti all’istituto Minzoni di Giugliano nell’evento organizzato dall’associazione “Schierarsi”.

Il coraggio della libertà ed i sacrifici per ottenerla al centro delle domande dei giovani – dopo l’intervista col giornalista Nello Trocchia – per il magistrato che da anni vive sotto scorta, dopo per lottato per anni contro la ‘Ndrangheta in Calabria ed ora in prima linea contro la camorra. Nella città di Napoli è ritornata la preoccupazione per le ‘stese’ e per la violenza urbana, come sottolineato anche durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

VIDEO: