Sarà il Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ad aprire l’evento “Aversa a Mille”, organizzato dal Centro di Formazione “Selform” della Campania, che ha anche una sede nella città normanna, e che si terrà presso “Dodici – La locanda del gusto”, martedì 8 ottobre 2024 dalle ore 18,30 alle ore 23,30.

Il premio “Aversa a Mille” a Nicola Graziano, Nicola Graziano e Maurizio Falco oggi 8 ottobre con il Sindaco Matacena

La manifestazione intende premiare con il riconoscimento “Aversa a Mille” tre eccellenze aversane. Per questa prima edizione la scelta è caduta sul magistrato Nicola Graziano, che sarà premiato per il suo impegno nel sociale e nel mondo della cultura, sul dott. Maurizio Falco, Presidente della clinica “Villa Fiorita”, selezionato per i successi nel campo della cura del cancro alla mammella e nella cura del piede diabetico, e sul dott. Nicola De Chiara, giornalista e storico delle vicende aversane, per la grande scoperta che lo ha portato a ritrovare l’atto di battesimo del compositore Niccolò Jommelli.

Nel convegno che precede la consegna dei premi dal titolo “Formazione cultura e lavoro in Campania”, moderati dal giornalista Elpidio Iorio, interverranno la dott.ssa Raffaela Fernanda Azzoni, Direttore di “Selform Consulting”, il dott. Aldo Toscano, Direttore nazionale di CNA Moda e la prof. Armida Filippelli, Assessore regionale alla Formazione Professionale, che chiuderà i lavori.

Dalle ore 20,30 la serata sarà dedicata alle performance degli allievi della “Selform Consulting”, con un buffet e show cooking degli allievi del corso per cuoco e con una sfilata di modelle, preparate dagli allievi dei corsi per sarta artigianale, truccatore ed acconciatore dello spettacolo. Gran finale con intrattenimento e dj music.

(COMUNICATO STAMPA)