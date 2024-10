Il Napoli passa anche a San Siro e inizia a far sognare, Lukaku Kvara stendono i rossoneri

Prova da grande squadra del Napoli di Antonio Conte che passa anche a San Siro con il Milan 0-2 e vola sempre di più in vetta alla classifica. Decidono le reti di Lukaku e Kvara per stendere un Milan spento complici anche le tante assenze. Quinta vittoria consecutiva per gli azzurri.

Milan-Napoli 0-2

Primo tempo

In avvio di gara è il Napoli a gestire il possesso in cerca di spazi nel muro del Milan, al 3′ Napoli subito pericoloso su un calcio di punizione battuto velocemente in zona pericolosa trovando Kvara a centro area. Il georgiano calcia di prima ma il suo tiro sbatte sul compagno di repart.

Dopo solo 5 minuti di gioco Lukaku porta in vantaggio il Napoli scappando sulla profondità. Pavlovic prova a limitare il gigante belga che con una spallata stende il serbo e di mancino batte Maignan. Ottima ripartenza del Napoli che lancia Lukaku fronte al campo. Il belga sbaglia il controllo facilitando il recupero di Thiaw. Successivamente l’arbitro ravvisa un fuorigioco.

I rossoneri continuano a soffrire le iniziative di Lukaku. In ripartenza anche un evidente errore su un passaggio semplice, Chukwueze scivola e la palla arriva al belga che non ne approfitta. Al 19′ Prima occasione da gol per il Milan. Musah prova pareggiare il risultato con una magia ma il suo destro a giro sul secondo palo si spegne sul fondo di pochissimo. Il Napoli rischia tantissimo dopo una bruttissima palla persa nella propria area di rigore. Sul passaggio sbagliato si avventa Musah, fermato in uscita bassa da Meret. Nella parte finale del primo tempo Il Napoli torna ad affacciarsi in avanti con un cross dalla destra di Di Lorenzo particolarmente lungo che diventa pericoloso per Maignan. Il portiere del Milan ritrova la posizione e in qualche modo riesce a respingere sulla linea di porta. La palla resta buona per Politano che con la sua azione a rientrare sul mancino cerca la porta mancando di poco lo specchio. Al 43′ arriva il raddoppio del Napoli con Kvaratskhelia, Il georgiano raddoppia segnando un gol bellissimo. Ricevuta palla sulla destra, il numero 77 scappa prima a Emerson e poi a Fofana, lasciando partire un destro angolato sul secondo palo che sfugge all’intervento di Maignan. Finisce il primo tempo, L’arbitro chiude il primo tempo sul punteggio di 2-0 per il Napoli. La formazione di Conte ha saputo soffrire colpendo il Milan con Lukaku nei primi minuti e con Kvara poco prima della pausa.

Secondo tempo

Pronti via e il Milan cerca subito di riaprire la partita dopo i due colpi incassati dal Napoli e riapre la partita con un gran gol di Morata, ma dopo un consulto al Var il gol viene annullato per fuorigioco, brivido sfiorato per il Napoli. Dopo i primi 10 minuti di attesa gli azzurri ritornano ad essere pericolosi e Lukaku di poco non trova la Doppietta. Sprecone il Napoli al 60′ con Kvara che serve McTominay che apre troppo il piatto e manda al lato. Fonseca in emergenza tira fuori le freccie dal suo arco inserendo Pulisic e Leao per Okafor e Royal per un Milan alla ricerca di un episodio per riaccendere la gara e smuovere l’ermetica difesa azzurra. Primo cambio al 67′ per Conte che decide di giocarsi la carta Mazzocchi per uno sfinito Politano passando al 5-4-1. Il Napoli amministra tranquillamente gli attacchi poco ordinati del Milan affidati a qualche spunto solitario del neo entrato Leao. Nel quarto d’ora finale Conte inserisce anche le Carte Neres e Simeone per i match winner Kvara e Lukaku. Altro spunto di Leao che rientra sul destro e calcia violentemente ma Meret c’è e ci mette i guanti. Spreca ancora il Milan questa volta con Pulisic che servito da Chukwueze spara alto con il destro. Nei minuti finali il Napoli sfiora ancora il tris con McTominay ma lo scozzese arriva stanco al momento del tiro e Maignan blocca. Nei secondi finali spazio anche per Zerbin e Folorunsho regalando un giusto tributo ad Olivera e Gilmour, nota di merita per il terzino uruguagio autore di una prova ineccepibile nelle due fasi. Dopo 5 di recupero arriva il triplice fischio che sancisce l’importante vittoria del Napoli a Milano che rilancia ancora di più il Napoli in vetta alla classifica.

Marcatori: Lukaku (N), Kvaratskhelia (N).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal (dal 62′ Pulisic), Thiaw, Pavlović, Terracciano; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek (dal 87′ Camarda), Okafor (dal 62′ Leao); Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Jiménez, Tomori; Pulisic, Zeroli; Camarda, Leão, Liberali. Allenatore: Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (nel recupero Zerbin); Anguissa, Gilmour (nel recupero Folorunsho), McTominay; Politano (dal 68′ Mazzocchi), Lukaku (dal 77′ Simeone), Kvaratskhelia (dal 77′ Neres). A disposizione: Caprile, Turi; Juan Jesus, Marín, Mazzocchi, Spinazzola; Folorunsho, Neres, Zerbin; Ngonge, Raspadori, Simeone. Allenatore: Conte.