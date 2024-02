Fondamentale successo in chiave Champions per il Napoli che batte in rimonta un mai domo Verona con le reti dell’ex Ngonge e Kvaratskhelia dopo il vantaggio di Coppola. Napoli che sale a 33 punti in piena corsa per il quarto posto.

Napoli-Verona 2-1

Il Napoli ritorna al Maradona e Mazzarri ritorna al classico 4-3-3 archiviando la difesa a tre, in una partita in cui gli azzurri sono chiamati ad ottenere i tre punti a tutti i costi.

Primo tempo

Il Napoli parte forte sin dai primi minuti, tenendo subito il pallino del gioco in mano, proponendo un buon calcio che mancava da tempo al Maradona.

Prima occasione per gli azzurri già al 7′ con Kvaratskhelia che prova la gran botta da fuori area ma Montipò smanaccia in calcio d’angolo.

al 10 Kvaratskhelia illumina per Di Lorenzo che spreca provando un pallonetto. Al 12 ancora uno scatenato Kvaratskhelia calcia da fuori area trovando un’altra grande parata di Montipò che salva sulla linea.

Nella seconda parte del primo tempo il Napoli cala di ritmo ed è impreciso nei passaggi determinanti, il Verona è accorto in fase difensiva e cerca a suo modo di rendersi pericoloso in contropiede.

Verona pericoloso in ripartenza con Lazovic.

Finisce la prima frazione con il risultato di 0-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Verona che parte meglio parte del Napoli sfiorando prima il vantaggio con Coppola per poi rendersi pericoloso con il neo arrivato Noslin.

Napoli vicino al Vantaggio con Simeone che riceve da Juan Jesus dopo un passaggio illuminante di Lobotka ma Montipò risponde ancora presente.

Il Napoli non sembra ingranare e Mazzarri apporta due cambi inserendo Lindstrom e Ngonge per Politano e Cajuste passando al 4-2-3-1. Al 72′ arrivo il rocambolesco vantaggio del Verona con Coppola che tocca per ultimo su una mischia in area e batte gollini per il vantaggio degli scaligeri. Montipò ancora assoluto protagonista con due grandi parate prima su Mazzocchi e poi su Lindstrom che salvano miracolosamente il vantaggio gialloblù.

Pareggio del Napoli che arriva pochi istanti più tardi grazie alla gran giocata di Lindstrom che serve a Ngonge il primo gol in azzurri proprio contro la sua ex squadra. Simeone spreca il gol del vantaggio al 83′ non depositando in rete una grande palla di Kvaratskhelia. Al 86′ arriva il meritato vantaggio del Napoli con Kvaratskhelia che riceve da Mazzocchi e lascia partire un gran destro a giro per la gioia del Maradona. Sesto gol stagionale per il Georgiano che riesce a vincere il suo conto personale con Montipò. Dopo 5 di recupero arriva il triplice fischio per il Napoli che ritorna alla vittoria in campionato e si riporta in piena corsa Champions a quota 35 punti.

Tabellino

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone. Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. All. Baroni

Marcatori

Coppola 72′ (V), Ngonge 79(N), Kvaratskhelia 86′ (N)