Le cifre parlano chiaro, il mercato delle batterie alcaline sta conoscendo una fase di crescita importante, destinata, negli anni, solo ad aumentare. Ad affermarlo è il Fortune Business Insights, secondo cui lo sviluppo del settore attraverserà una fase di espansione, che vedrà crescere il suo valore di mercato, al 2028, di quasi il 5%. Una cifra importante, che in numeri si traduce con oltre 3 miliardi di dollari in più rispetto al 2021. Dai 7,76 miliardi di dollari, infatti, il valore di mercato delle famose pile AA salirà fino a 10,86 miliardi di dollari.

La ricerca, le innovazioni, il progresso, le hanno rese di fatto uno dei prodotti più ricercati tra i consumatori. Nessuno può farne a meno, semplicemente perché vengono impiegate per alimentare i più diffusi dispositivi elettronici, ormai sempre più diffusi e ricercati dai consumatori.

Le ragioni dell’espansione

Secondo quanto emerge dall’indagine, il fattore trainante di questa poderosa fase di crescita è legato ai maggiori consumi da parte degli acquirenti. La crescente domanda di gadget elettronici, alimentati proprio con batteria doppia A, inevitabilmente si ripercuote anche su quello delle pile alcaline.

Basti pensare che il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha rilevato una spesa media per consumatore nel 2018 è stata di 61.224 USD, con un aumento dell’1,9% rispetto al 2017. Una spesa che negli ultimi tempi è senza dubbio cresciuta. Si pensi, ad esempio, agli spazzolini elettrici, ai telefoni, alle fotocamere digitali, ai trimmer, ma anche ai giochi per bambini. I dispositivi che impiegano le pile sono innumerevoli, e il boom di vendita conosciuto solo durante gli anni della pandemia è sufficiente a giustificare il trend seguito anche dal mercato della batteria AA.

Altri dati interessanti

Lo studio pubblicato da Fortune specifica molti altri aspetti interessanti da considerare per comprendere a fondo il fenomeno di crescita che sta riguardando il mercato delle pile stilo AA.

Queste, infatti, sempre nella ricerca, vengono segmentate in diverse tipologie, tra cui pile doppia A, tripla A e a 9 Volt. Pare che proprio le batterie doppia A saranno quelle maggiormente interessate dalla crescita di mercato, poiché in grado di garantire periodi di stoccaggio più lunghi.

Inoltre, viene anche preso in considerazione l’andamento del mercato nelle singole aree regionali del mondo. Questo, tiene conto soprattutto dell’andamento delle singole economie. In tal senso spicca l’area asiatica del Pacifico, interessata da una maggiore domanda di prodotti elettronici che rappresenta senza dubbio un terreno fertile anche per il mercato delle batterie.

Anche l’Europa si distingue per una maggiore spesa in gadget elettronici, che apre le porte, dunque, a un ulteriore sviluppo della domanda di pile alcaline. D’altra parte, il ricorso sempre più frequente, da parte dei consumatori, a strumenti elettronici non alimentati a corrente sembra un valido elemento alla base della crescente domanda di batterie stilo, sia attuale che futura.

Queste, inoltre, possono riguardare indistintamente sia la tipologia di batterie non ricaricabili, a maggiore durata, che quelle ricaricabili, dalle prestazioni più elevate.