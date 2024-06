Oggi c’è stata la presentazione del nuovo direttore sportivo dei Giugliano Domenico Fracchiolla, ex Lecco, ed è stato l’opportunità anche per rivedere il presidente onorario Alfonso Mazzamauro, che non parlava dall’inizio della scorsa stagione.

da entrambi si sono conosciuti i dettagli per il prossimo futuro del Giugliano. Innanzitutto l’ambizione di fare un campionato ancora migliore di quello precedente Facendo almeno un punto in più in classifica, ricordiamo che Giugliano l’anno scorso ha chiuso ottavo a quota 53, e il direttore si è detto entusiasta e molto motivato da questa nuova sfida con una società ambiziosa che gli ha dato ampi poteri sulla costruzione della squadra, che lui farà in concertazione con Mister Bertotto, con cui ha avuto tanti colloqui in questi ultimi giorni, per definirne il futuro e sciogliere qualsiasi dubbio o nodo sulla sua permanenza.

Squadra rimodellata e che punterà sui giovani

Ci saranno almeno 6/7 acquisti, e si punterà soprattutto sugli Under, ma verranno presi pure calciatori esperti e funzionali al gioco di Bertotto, che ripartirà dal 4-3-3 della scorsa stagione.

Si sta lavorando sul nucleo storico con il rinnovo della maggior parte dei titolari dell’anno scorso, quali De Rosa, Balde, Russo, Romano Cargnelutti Caldore, Salvemini e Ciuferri.

Soprattutto sul talento romano sono forti le sirene di altre squadre, ma la volontà del Giugliano è di tenerlo a meno di offerte irrinunciabili.

Lo stadio ora è una priorità

Novità anche dal fronte stadio dove sta per essere messa la prima pietra della nuova curva Liternum.

Non è stato presentato il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio in quanto febbricitante.

La squadra si radunerà il 20 di luglio e inizierà a lavorare al De Cristofaro per la prossima stagione.

Non fissato ancora il ritiro che dovrebbe tenersi in agosto l, cosi come le amichevoli estive.