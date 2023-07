Non si arresta l’escalation di violenza a Giugliano. Stamattina si registra l’ennesimo raid: un nuovo assalto alla Banca di Credito Popolare, in via Palumbo, angolo piazza Gramsci.

Il crimine non va in vacanza a Giugliano: nuovo assalto alla Banca di Credito Popolare

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Ma, stando alle prime informazioni disponibili, i malviventi avrebbero agito tra le 4 e le 5 di questa mattina, quando l’istituto di credito era ancora chiuso. Per accedervi all’interno, i balordi hanno distrutto le vetrate degli uffici ma non sono riusciti ad asportare denaro dalle casse. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato Giugliano-Villaricca, coordinati dal primo dirigente Alfredo Carosella, stanno eseguendo tutti i rilievi del caso e non è escluso che nelle prossime ore possano estrapolare e analizzare le immagini dalle telecamere di videosorveglianza al fine di cercare elementi utili alle indagini.

Il raid di stamattina si verifica a distanze di dodici ore da un altro. Ieri, poco prima delle 20, una rapina a mano armata si è consumata al supermercato Lidl di via Pigna, a Casacelle, quartiere di Giugliano. Momenti di panico e di paura si sono vissuti tra dipendenti e clienti. Ad entrare in azione tre uomini, tutti incappucciati e con pistole in pugno, che hanno fatto irruzione nello store e prelevato l’incasso di un’intera giornata. In questo caso, le indagini sono state affidate ai Carabinieri della Compagnia di Giugliano.