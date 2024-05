Il corredino sospeso all’ospedale San Giuliano di Giugliano per aiutare i nascituri che non possono ricevere tutto il necessario.

Iniziativa sociale di alto spessore morale, quella messa in campo dall’ospadale San Giuliano di Giugliano, per andare incontro ai nascituri le cui famiglie versano in condizioni difficili.