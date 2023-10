Una serie televisiva in cinque puntate dedicata alla vita di Raffaele Cutolo. Alla Festa del Cinema di Roma, infatti, farà il suo esordio “Il Camorrista”, la serie curata da Giuseppe Tornatore e girata contestualmente all’uscita del film avvenuta nel lontano 1986. Una fiction destinata alla tv che non fu mai messa in onda. Giovedì 26 ottobre sarà mostrata in anteprima in una rielaborazione prodotta da Titanus Production e RTI.

Il Camorrista – la serie in 5 puntate

Le cinque puntate furono girate nel 1985 e rientravano nell’ambito di un progetto prodotto da Titanus e ReteItalia che contemplava il lancio del film e della serie. La serie, tuttavia, dopo i poco incoraggianti incassi al botteghino dovuti anche ai temi controversi trattati dalla pellicola, non fu mai trasmessa. Oggi rivede la luce grazie alla rielaborazione di Titanus Production e RTI – Mediaset, con la distribuzione di Minerva Pictures. Il restauro è stato curato dallo stesso Tornatore: il pubblico potrà assistere alla prima e alla quarta puntata alle ore 19 nella Sala Sinopoli.

Perché la serie non è mai andata in onda

La serie televisiva è composta da cinque episodi di un’ora ciascuno. A quarant’anni di distanza – come spiega Fanpage.it -, Guido Lombardo e i nuovi dirigenti della Titanus hanno chiesto a Tornatore di restaurare la serie televisiva. La rielaborazione ha richiesto interventi sul colore, sul suono e sul formato, passato da 1:33 a 16:9. Resta sostanzialmente invariato il montaggio.