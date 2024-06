“I pensieri di una donna scalza”, il libro autobiografico di Emanuela Castaldo

È stato presentato da Zainet Store a Giugliano, “I pensieri di una donna scalza”, il primo libro autobiografico di Emanuela Castaldo, donna e mamma di tre figli vittima di violenza.

Un racconto emotivo di chi ha subito violenza domestica, non solo fisica, e sulla scorta della paura è riuscita a fuggire via rincorrendo la sua libertà.

L’autrice nel libro descrive di come questa donna accetta il dolore e ricostruisce con fatica tutto anche la sua voglia di vivere e di amare se stessa attraverso gli altri. Un modo diverso di raccontare la violenza subita e far comprendere al lettore passaggi che forse qualcuno non conosce come la difficoltà di fidarsi e riscoprirsi non solo madre, ma anche donna con tutti i conflitti e le difficoltà che deve superare.

