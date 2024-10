Prodotto tipico Campano amato in tutto il mondo: stiamo parlando dei friarielli. La specialità è talmente apprezzata che per valorizzare il prodotto, è stato avviato l’iter per il riconoscimento della denominazione IGP. Si tratta di un prodotto che conquista i palati soprattutto per le sue molteplici preparazioni.

Come contorno, con la pasta, sulla pizza, ma ottengono la propria massima espressione gastronomica in un modo solo.

Presto i friarielli, quindi, potranno avere la prestigiosa denominazione che proteggerà l’originalità e l’origine dell’ortaggio simbolo Regionale.