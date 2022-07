Un matrimonio che difficilmente dimenticheranno sposi e invitati travolti da un’onda anomala durante i festeggiamenti in riva al mare a Kailua-Kona, alle Hawaii.

Matrimonio in riva al mare, onda gigante travolge invitati e buffet:

Momenti di paura e fuggi fuggi generale, nel tentativo di non lasciarsi trascinare via dalla furia dell’acqua. In un video, girato durante il ricevimento, si vede un‘onda di oltre 6 metri che si avvicina sempre più minacciosa tra gli sguardi attoniti dei presenti. L’enorme massa d’acqua ha spazzato via tutto: buffet, tavoli, invitati. Il video di quanto accaduto è comparso sui social ed in pochi minuti è divenuto subito virale.

La sposa, Riley Carson, non s’è persa d’animo e il giorno dopo ha scritto su Instagram che nonostante tutto lei e il marito Dillon Murphy hanno passato una “notte memorabile” circondati dalle persone che amano. “Quello che sarebbe stato considerato un disastro un giorno fa si è trasformato in una bellissima unione di famiglia e amici che hanno contribuito a riorganizzare il nostro ricevimento nel modo più perfetto”, ha scritto. “La vita non è sempre prevedibile e non vedo l’ora di cavalcare l’onda con il mio nuovo marito”.

Il video