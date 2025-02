Gricignano, manifestazione per Patrizio Spasiano fuori dalla FrigoCaserta: “Vogliamo verità e giustizia”

Lacrime e rabbia alla manifestazione tenuta questa mattina, giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 9:30, davanti allo stabilimento della FrigoCaserta a Gricignano d’Aversa. L’evento è stato organizzato dal movimento “Potere al Popolo” per chiedere “verità e giustizia per Patrizio Spasiano”, il giovane operaio di 19 anni deceduto il 10 gennaio scorso a causa di una fuga di ammoniaca durante un intervento di manutenzione nello stesso stabilimento.

La protesta ha visto la partecipazione dei genitori di Patrizio e di numerosi cittadini, attivisti e rappresentanti sindacali, uniti nel denunciare le gravi carenze nelle misure di sicurezza sul lavoro e nel richiedere maggiori controlli sulle condizioni lavorative, in particolare per i giovani tirocinanti come Patrizio, che percepiva una retribuzione di soli 500 euro al mese. I manifestanti hanno inoltre sollecitato l’introduzione del reato di “omicidio sul lavoro” per sottolineare la gravità di queste tragedie evitabili.

La Cgil e la Filt di Caserta hanno evidenziato come sia “inaccettabile che la sicurezza non sia il valore primario all’interno dei luoghi di lavoro”, criticando le leggi che, attraverso la catena di appalti e subappalti, peggiorano le condizioni lavorative. Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania, ha sottolineato la necessità di misure più drastiche, come il riconoscimento dell’omicidio colposo sul lavoro e l’istituzione di una procura dedicata.