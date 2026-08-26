Gricignano di Aversa, incidente mortale in casa: 70enne perde la vita

Tragedia a Gricignano di Aversa, dove un uomo di circa 70 anni, originario di Aversa, ha perso la vita dopo essere precipitato da una scala. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso un’abitazione privata.

Gricignano d’Aversa, incidente mortale in casa: 70enne perde la vita

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano potrebbe essere salito sulla scala per effettuare alcuni lavori di potatura delle piante. Per cause ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo sull’asfalto e riportando conseguenze fatali. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il 70enne non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Le indagini

Sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le cause della morte. Restano infatti da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta. Tra le ipotesi prese in considerazione non viene esclusa quella di un improvviso malore, che potrebbe aver fatto perdere l’equilibrio all’uomo mentre si trovava sulla scala. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire l’esatta dinamica della tragedia.