Gricignano d’Aversa. “Per noi è un giorno importante perché abbiamo ottenuto un’altra piccola vittoria. Con il Sindaco al momento siamo contenti al 20%. Abbiamo finalmente ottenuto un grande risultato” – sono le parole a caldo di Marcello Damiano che, in qualità di Presidente dell’ “Associazione Il Sole è Nato” ha preso parte all’inaugurazione del nuovo tratto del ponte a ridosso delle U.S. Navy, la variante che collega il centro della città di Gricignano alla base americana e ai condomini limitrofi officiata dal primo cittadino, Vincenzo Santagata, dal Presidente del Consorzio, Francesco Coppola, e dal Comandante della U.S. Navy, John Randazzo.

“Un’opera che assume ancor più valore se consideriamo che nei 10 anni precedenti niente era stato fatto in questa direzione” – continua Damiano, che da anni, insieme all’associazione si fa promotore dei disagi che interessano la comunità che abita questa zona della città. Il presidente al grido di “anche noi della zona Nato siamo cittadini di Gricignano” ha sottolineato, per anni, le criticità e i problemi che insieme ai suoi concittadini vive quotidianamente palesando il malcontento e l’invivibilità del quartiere. Ma ora qualcosa sta cambiando e si pare andare nella direzione giusta.

“Lottiamo insieme al primo cittadino per raggiungere tutti gli obiettivi che insieme ci siamo prefissati – ha aggiunto il coordinatore dell’associazione – Siamo contenti e felici e lavoriamo affinchè non si creino quelle incomprensioni che non fanno bene alla comunità. Non molleremo per alcun motivo perchè anche se con tempi lunghi, alla fine le cose si riescono a fare”.

“Un giorno importante per la nostra città. Un’opera fortemente voluta dall’amministrazione di Gricignano, spinti anche dal fortissimo calore delle famiglie che abitano questa zona. Essendo la prima opera portata a termine in accordo con il Consorzio sono veramente felice anche perché cominciano a vedersi i primi frutti del lavoro svolto”. Sono le parole emozionate del primo cittadino, Vincenzo Santagata.

“Oggi abbiamo inaugurato ufficialmente questa strada che è una variante rispetto al ponte U.S. Navy. Abbiamo fortemente voluto quest’opera, perché il ponte era diventato veramente pericoloso nonché causa di violentissimi incidenti. Questa strada crea un’alternativa sicura che, a senso unico, da la possibilità di percorrere questa zona in tutta sicurezza. Spero che questo lavoro fortemente voluto dalla mia amministrazione e realizzato in collaborazione con il Consorzio possa effettivamente risolvere tutti i problemi di sicurezza che si sono creati in questi anni”.

“Questo è uno degli interventi venuto fuori dall’accordo fatto con Il Consorzio per l’incasso della Polizza. Quindi a breve partiremo con altri lavori: dalla pubblica illuminazione alla fognatura già rifatta e sistemata, avviati anche i lavori per il campo da calcio. Spero che nel più breve tempo possibile riusciremo a fare altri lavori come questi” ha concluso Santagata.

COMUNICATO STAMPA