Prorogare la validità del Green pass a chi ha ricevuto tre dosi del vaccino. E’ l’ipotesi su cui il Governo sta lavorando in questi giorni, anche perché al momento non c’è alcun autorizzazione alla somministrazione della quarta dose.

Green pass, addio scadenza per chi ha fatto la terza dose: il piano del Governo

Dal 1° febbraio la certificazione verde sarà valida per sei mesi, ma circa 100mila persone, che hanno effettuato in passato la terza dose, perderanno validità ai primi di marzo. Ciò significa che migliaia di persone si ritroverebbero costrette a fare il tampone per lavorare, ma anche per accedere ad altre attività.

Per evitare che accada, nei prossimi giorni sarà chiesto un parere al Comitato tecnico scientifico per avere indicazioni. L'ipotesi più probabile è che per chi ha completato il ciclo non venga fissata una scadenza.