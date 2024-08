Un grave incidente stradale è avvenuto poco dopo le 10:30 di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Il tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la Diramazione Roma Sud, in direzione Roma, è stato temporaneamente chiuso a causa di un incidente che ha coinvolto tre autovetture all’altezza del km 584.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico è completamente bloccato in direzione Roma, con una coda di circa 2 km.

Il bilancio dell’incidente: un morto e tre feriti gravi

Il bilancio del sinistro è drammatico: una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste gravemente ferite. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita di una vittima, ancora non identificata. Le altre tre persone ferite, in condizioni gravi, sono state trasportate d’urgenza a Roma con l’elicottero.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il tratto autostradale rimarrà chiuso fino a quando non verrà completato il ripristino delle condizioni di sicurezza. Si consiglia agli automobilisti di evitare l’area e di utilizzare percorsi alternativi.