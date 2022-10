Governo, nominati i sottosegretari e viceministri: 3 sono campani

8 viceministri e 31 segretari. Si completa dunque il Governo Meloni con quest’ultima lista approvata dal Consiglio dei ministri. Nella giornata di mercoledì ci sarà il giuramento. Sono tre campani nominati nel sottogoverno da Giorgia Meloni: si tratta di Edmondo Cirielli, Tullio Ferrante e Giuseppina Castiello.

Governo, chi sono i 3 campani nominati nel sottogoverno da Giorgia Meloni

Cirielli, 58 anni, di Nocera Inferiore, sarà viceministro agli Esteri con Antonio Tajani ministro. Ferrante, 33 anni, di San Giorgio a Cremano, da sempre vicino a Marta Fascina, è stato eletto alla Camera dei deputati nella quota proporzionale per la provincia di Salerno. Castiello, 51 anni, di Afragola, invece, non è stata eletta con la Lega nelle ultime elezioni. Molto vicina al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha già ricoperto il ruolo di sottosegretario del ministero per il Sud nel governo Conte I.

La lista dei sottosegretari e viceministri

Presidenza del Consiglio:

Innovazione: Alessio Butti

Attuazione del Programma: Giovanbattista Fazzolari

Editoria: Alberto Barachini

Cipe: Alessandro Morelli

Esteri: Edmondo Cirielli (viceministro), Giorgio Silli, Maria Tripodi;

Interno: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni;

Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari, Francesco Paolo Sisto (viceministro).

Difesa: Isabella Rauti, Matteo Perego;

Economia: Lucia Albano, Maurizio Leo (viceministro) Federico Freni, Sandra Savino;

Mise: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci, Valentino Valentini (viceministro).

Mite: Claudio Barbaro, Vannia Gava (viceministro).

Agricoltura: Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo;

Infrastrutture e trasporti: Galeazzo Bignami (viceministro), Tullio Ferrante, Edoardo Rixi (viceministro).

Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon, Maria Teresa Bellucci (viceministri);

Istruzione: Paola Frassinetti.

Università e ricerca: Augusta Montaruli.

Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi.

Salute: Marcello Gemmato.

Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano