Giulia Tramontano, le ricerche sul veleno di Impagnatiello

Gli inquirenti che stanno ancora indagando sul caso e ricostruendo tutto di quell’efferato omicidio avvenuto il 27 maggio 2023 stanno analizzando ogni dettaglio e ora sarebbe emerso un messaggio partito dal cellulare della 27enne: “Non mi sento bene”. Un messaggio all’apparenza ordinario su un malessere arrivato dopo aver bevuto una bevanda calda. Qualche ora dopo, però, Impagnatiello avrebbe fatto delle ricerche sul web associando gli effetti del veleno alle bevande calde. Da qui, e da ricerche come “Come uccidere una donna incinta col veleno” o ancora “Come avvelenare un feto”, nasce l’ipotesi che il killer abbia scoperto che l’effetto del veleno non era quello voluto e che avrebbe dovuto seguire altre strade per realizzare l’omicidio.

L’ipotesi degli inquirenti è che Impagnatiello volesse uccidere, oltre alla compagna, soprattutto il bambino che portava in grembo perché considerato “un ostacolo” alla sua nuova relazione. Gli investigatori della procura si stanno quindi concentrando sulla ricerca di veleno, che sospettano possa essere stato somministrato a Giulia Tramontano per essere assorbito dal feto. Sarà la relazione finale – che non arriverà prima di settembre – a far luce su questo aspetto. Il documento sarà anche utile a definire il quadro delle aggravanti, tra cui eventualmente quella della premeditazione.

Il corpo della giovane Giulia è stato colpito da 37 coltellate, bruciato due volte prima di essere incellophanato, avvolto in sacchetti di plastica e gettato in una discarica dietro a una fila di box. Impagnatiello, reo confesso, è oggi nel carcere di San Vittore a Milano.